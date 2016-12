«La Juventus è forte, ma tutto è possibile: niente è finito». Lo dice Edin Dzeko, in un'intervista a Sky, parlando del secondo posto della sua Roma e dei 4 punti di distacco dalla capolista (che però una partita da recuperare). «Nel 2017, dal punto di vista sportivo, quello che vorrei è proprio vincere qualcosa - prosegue il bosniaco - Dopo una stagione complicata come quella passata sono tornato su ottimi livelli e ho ricominciato a fare le cose che ho sempre fatto nella mia carriera: per questo vorrei continuare così e aiutare la Roma a vincere qualcosa».



I tifosi. «Noi giochiamo per i tifosi, quando vedo che il nostro stadio non è pieno, poi andiamo a Torino e troviamo il tutto esaurito, uno stadio intero per la Juve penso che è più difficile. Se il nostro stadio fosse pieno, sarebbe tutto più facile».



Vietato sbagliare. «A Cagliari eravamo in vantaggio 2-0 dopo 47 minuti e alla fine abbiamo pareggiato. Non è accettabile una cosa del genere per una squadra come la nostra. Anche a Bergamo contro l'Atalanta la stessa cosa: eravamo in vantaggio 1-0, abbiamo sprecato tantissime occasioni nel primo tempo e alla fine abbiamo perso. Dobbiamo ancora migliorare molto su questo aspetto».



Dalla crisi alla rinascita. «In questi mesi ho studiato a lungo il calcio italiano e ora penso di aver capito quasi tutto. In Italia ci sono tante squadre che giocano compatte dietro la linea della palla e io mi sono trovato in difficoltà. Dovevo modificare il mio modo di attaccare, capire come giocare e ora l'ho capito. Spero solo di continuare così. E' vero mi manca un po' di cattiveria e Spalletti ha ragione a farmelo notare, ma sono nato così quindi non posso far altro che lavorare su questo aspetto per migliorare ancora di più. Io voglio crescere ancora, voglio fare di più e soprattutto sfruttare tutte le occasioni che avrò».