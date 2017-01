Si è guadagnato il ruolo di leader della difesa Federico Fazio, sfruttando gli infortuni che hanno colpito il reparto (Ruediger e Vermaelen) e la fiducia che Spalletti gli ha riservato. Fiducia, appunto, è questo il termine che l’argentino ripete in più di un’occasione nell’intervista rilasciata a Sky Sport: «È importante la fiducia che mi ha trasmesso il mister assieme alla società e i compagni. L’allenatore lavora su molti aspetti insieme con i preparatori, ha voglia di vincere tutte le partite. La squadra lo ascolta e vuole mettere in campo quello che lui ci spiega in ogni allenamento». A Trigoria si inizia a sentire la mancanza di un trofeo, i giallorossi non alzano una coppa dal 2008: «I calciatori che sono alla Roma da anni mi hanno detto che c’è stato un cambio importante dal punto di vista societario. Questo si vede perché c’è la voglia di vincere un campionato, noi siamo quelli che scendiamo in campo e siamo motivati a fare qualcosa in più per questo club. Col Siviglia ho vinto tre Europa League, la Roma può vincerla è una competizione che vogliamo. Anche perché se vincessimo sarebbe un posto assicurato per la Champions dell’anno prossimo». La Roma è in corsa su tre fronti, se lo schiacciasassi Juventus dovesse continuare con questo ruolino di marcia allora sarebbe complicato affacciarsi in testa alla classifica: «Quella a Torino era una partita che potevi anche perdere, con il Genoa, però, dobbiamo stare attenti. Abbiamo 38 punti e dobbiamo vincere questa domenica per chiudere per la prima volta il campionato a 31 punti».