Il mancato accesso alla fase a gironi di Champions League ha frenato le trattative che la società stava intraprendendo con i calciatori e i loro agenti sui possibili adeguamenti o rinnovi di contratto. La lista è lunga, le richieste sono tante e il club sta lavorando su diversi tavoli per tentare di non perdere a giugno alcuni dei suoi giocatori migliori: da Nainggolan a Manolas, passando per Strootman, poi ci sono De Rossi e Totti entrambi in scadenza al 30 giugno, così come Spalletti. Sarà un 2017 di scelte quello della dirigenza giallorossa, chiamata a trattare e decidere se accontentare o meno le richieste dei tesserati più ambiti da decine di club in giro per il mondo, pronti a strapparli alla Roma.



NAINGGOLAN CHIAMA

Aspettava l’adeguamento a settembre, ma il mancato accesso alla Champions ha frenato tutte le trattative. In estate il ’Ninja’ è stato molto vicino al Chelsea di Conte, ma l’amore per Roma ha avuto la meglio. Con la società era riuscito a strappare la promessa di un contratto più sostanzioso, ma ad oggi ancora non è arrivato nulla: «Ci sono stati dei patti che ci eravamo ripromessi e ora stiamo cercando di risolvere. Io quello che dovevo e volevo fare l’ho fatto», ha detto Radja lo scorso 19 dicembre in occasione della festa natalizia organizzata dalla club. I primi di gennaio i dirigenti giallorossi incontreranno nuovamente l’agente di Nainggolan per portare a termine la trattativa e blindare una volta per tutte il centrocampista.



MANOLAS IMPAZIENTE

Il botta e risposta tra Manolas e la Roma va avanti da giugno 2016. Sono mesi, infatti, che gli agenti del difensore cercano di trovare un accordo per adeguare il contratto di Kostas: attualmente il greco percepisce circa 2 milioni a stagione più bonus legati a presenze e risultati, le richieste dello staff di Manolas si aggirano intorno a 3,5 milioni a stagione. Una cifra che la Roma non è intenzionata a sborsare (l’offerta massima del club è stata di 2,5 milioni) e nel caso in cui non dovesse trovarsi un accordo, si potrebbe profilare una cessione durante mercato estivo.



TOTTI, DE ROSSI E…

Meno spinosa è la questione Strootman: nel 2018 scadrà il contratto dell’olandese, ma da quando ha ricominciato a giocare con continuità la Roma sarebbe stata pronta a rinnovargli il contratto per altri due o tre anni. L’accordo ancora non è arrivato, il centrocampista percepisce 2,5 milioni annui e la cifra proposta della società sarebbe la medesima con variazioni legate ai bonus. Pallotta ha promesso che la trattativa andrà in porto, Baldissoni e Massara ci stanno lavorando. Non solo Strootman, però, i due dirigenti i primi quattro/cinque mesi del 2017 avranno a che fare anche con i contratti di Totti e De Rossi: il numero 10 ha ancora una stagione nelle gambe: «Sono convinto di poter ancora dare tanto alla squadra. Se sto bene perché devo smettere?» ha detto in un’intervista di un mese fa, lanciando un messaggio chiaro a Boston. Più in sordina, invece, è la situazione legata a De Rossi: della trattativa se ne stanno ocuppando il direttore generale e il procuratore Sergio Berti (nei giorni scorsi a Trigoria), le cifre di un eventuale rinnovo non saranno ovviamente in linea con quelle attuali. L’America è lontana, Daniele sente di poter dare ancora molto in Serie A.



SPALLETTI A MARZO

La Roma è in corsa per tre competizioni, nulla è ancora deciso, il destino di Lucio è nelle mani dei calciatori. «Se non vinco me ne vado», ha detto Spalletti in una recente intervista a France Footbal, una frase ampiamente spiegata nella conferenza stampa di fine anno in cui ha precisato che ancora non ha preso una decisione sul suo futuro e che tutte le discussioni saranno rimandate tra marzo e aprile del 2017 quando saranno più chiari i reali obiettivi a cui possono puntare i giallorossi. Determinante sarà anche capire che strada intraprenderà la società: l’eventuale cessione di due o tre calciatori chiave, potrebbe avere un peso significativo sulle decisioni del tecnico.