di Gianluca Lengua

In due mesi Francesco Totti ha messo piede in campo solo una volta per più di dieci minuti (recuperi esclusi): sono queste le statistiche impietose del finale di stagione del numero 10, protagonista di una carriera esaltante e simbolo di una tifoseria che vede in lui uno dei pochi motivi d’orgoglio. Al netto della gara con l’Empoli dello scorso 1 aprile quando sul 2 a 0 Spalletti lo ha inserito al posto di Dzeko al 73’, Totti non è mai entrato entro o prima dell’80’: Roma-Torino 82’ (otto minuti), Inter-Roma panchina, Lazio-Roma 86’ (quattro minuti), Roma-Napoli panchina, Lione-Roma panchina, Palermo-Roma panchina, Roma-Lione 84’ (sei minuti), Roma- Sassuolo panchina, Roma-Empoli 73’ (diciasette minuti), Roma-Lazio 82’ (otto minuti), Bologna-Roma 85’ (cinque minuti), Roma-Atalanta 86’ (quattro minuti). Un trattamento che ha generato polemiche tra i tifosi pronti ad affollare l’Olimpico nelle ultime giornate solo per godersi gli istanti finali del loro Capitano, dato che le speranze Scudetto sono svanite con il pareggio contro l’Atalanta.



FUTURO INCERTO

Francesco non ha ancora rivelato quale sarà il suo ruolo da “grande”, il lavoro più quotato è quello di direttore tecnico, un compito che lo terrà a contatto con il campo e con un allenatore pronto ad accettarlo. Difficilmente sarà Luciano Spalletti corteggiato dall’Inter del gruppo Suning, magari al suo posto arriverà l’amico di tante partite a paddle Roberto Mancini o l’ex compagno di squadra Eusebio Di Francesco. Per adesso, però, il futuro della Roma (e di Totti) restano avvolti in una nebbia che fa fatica a diradarsi: i risultati, il malumore e le incertezze di alcuni calciatori frenano i processi decisionali di una società che preferisce restare in silenzio.



I SEGNALI DI MONCHI

Dalla Spagna l’ex direttore sportivo del Siviglia continua a lanciare messaggi verso Trigoria. Pallotta ha già trovato l’accordo con il ds, ma l’annuncio arriverà solo a campionato finito: «La mia decisione di lasciare il club ha una doppia spiegazione – le parole di Monchi a Cinco Dias -. Sono stato qui per 29 anni, di cui 17 come direttore sportivo. Sono tifoso del Siviglia, ma avevo bisogno di cambiare aria e di fare un’esperienza diversa. Ora ho molte offerte, perché quando si lavora per un club come il Siviglia si è valorizzati. Chiaramente il mio futuro non sarà in Spagna. C’è una proposta della Roma, che è la più vicina a me, ma non è l’unica offerta. Deciderò senza fretta. Non vado in cerca di soldi, ma di un progetto serio, andrò dove potrò lavorare al meglio».





© RIPRODUZIONE RISERVATA