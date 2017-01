È un fiume in piena Lucianonella prima conferenza stampa dell’anno: «Non voglio che mi vengano fatte promesse di nessun genere. Trovo chiaro il messaggio dinei miei confronti, ovvero che la società si aspetta di vincere. Per poter continuare a meritare questa società bisogna vincere», è solo un tema dei tanti toccati dal tecnico. Dal mercato, passando per le richieste ae terminando con la mentalità vincente: ecco la conferenza stampa dell’allenatore dellaalla vigilia della partita con il«Florenzi prosegue il recupero, Vermaelen ho un risentimento al soleo e rimarrà fermo. A Totti è venuta fuori l’infiammazione al tendine d’Achille destro e farà lavoro a parte».«Quando andiamo a giocare vediamo le partite che ha giocato la squadra che affrontiamo. In questi casi si guardano le squadre più forti. Il Genoa contro Juventus, Milan e Fiorentina ha fatto vedere di essere una squadra forte, ha dato seguito alla mentalità di saper stare in campo. Sono bravi a modellarsi in base all’avversario che hanno e questo stimola la sensibilità dei tifosi del Genoa. Fanno una sorta di marcatura a uomo, una sorta di battaglia individuale dentro alle partite. Si riescono a stimolare, il pubblico partecipa ed è quella la vera insidia».«Non è una questione di calendario, ma è una questione di stadi. In Italia dobbiamo fare gli stadi e creare disponibilità per farli, le famiglie vogliono andare allo stadio. Abbiamo l’occasione di essere gestiti da americani e la spettacolarità che si vede in America qui in Italia non si vede e ci possono insegnare qualcosa. Dobbiamo rispettare il sacrificio delle famiglie che vogliono venire allo stadio e fargli trovare uno stadio dove si possa effettivamente partecipare e godere dello spettacolo che dà il calcio. Se la vedono a casa attraverso le tv, alle televisioni va bene così. Se un giapponese apre la tv e vede una partita di Premier e una di Serie A, sceglie quella di Premier. Il messaggio che manda lo stadio inglese o tedesco arriva fino al divano del giapponese che la guarda da casa. Se fa lo stadio alla Roma sono contenti anche gli altri, anche quelli della Lazio».«Lui non sta bene dal punto di vista della preparazione, non ha il 100% delle possibilità. Ma se non è un problema fisico dipende da me e viene, poi sarà una valutazione mia se il suo 50% a me sta bene o no. Per il momento sembra che non ci siano peggioramenti dal punto di vista fisico, lui è dentro la squadra e valuterò se usarlo subito o dopo in base alle mie necessità».«Sembra di essere a Porta Portese, un giorno sembra che ci sono soldi da spendere e un giorno sembra che dobbiamo vendere un big. Facciamo chiarezza per gli sportivi della Roma che vengono coinvolti sentimentalmente in base a quello che esce: per quello che mi riguarda il mercato poteva anche non esserci. Questa è la squadra che ho scelto, una squadra forte che può avere ambizioni e mi va bene per quello che è. Poi se c’è qualcosa su cui metterci mano come in questa situazione con Salah in Coppa d’Africa e Iturbe che è al Torino, allora sopperiamo. Massara è andato a vedere cosa c’è sul mercato. Bisogna fare valutazioni dove si ci può inserire, abbiamo una squadra forte e che per migliorarla sotto l’aspetto della forza e della qualità bisognerebbe andare a prendere giocatori a somme che ora non possiamo investire. I nomi che fate sono corretti, si sta facendo attenzione a Feghouli, ma ci vorrà tempo, se ne sta parlando. Per quanto riguarda gli altri sono ipotesi che si sono più raffreddate, quella più possibile è questa. Rinforzare la squadra vuol dire andare a comprare un giocatore che vuoi e avere fortuna che una squadra forte dia a giocare un giocatore forte come è successo con Iturbe al Torino. Questi giocatori sanno che io e la società ci fidiamo di loro e devono giocare sulle proprie forze e sul proprio numero. In alcuni reparti non siamo tantissimi, ci sarà un periodo dove si giocherà ogni due o tre giorni e questo ti richiamerà ad essere di più dal punto di vista numerico. Noi siamo già forti».«Rincon piaceva anche a noi, si sono rafforzati oltre ad essere già squadra fortissime, di pari livello come la Roma. Noi siamo forti, loro sono altrettanto forti e hanno portato a casa un giocatore in più. Il valore si vedrà quando si giocherà tanto, perché gli 11 sono già forti senza aver bisogno di metterne uno in più dentro».«Non ho mai richiesto mai niente. Non mi piaceva dove stava andando la Roma, quelli che erano i modi di fare dentro le partite di calciatori forti così. Mi dispiaceva, è stata più una questione di attenzione verso quello che è stato il mio passato nella Roma. Ricostruire il valore dei giocatori forti e che non davano quello che dovevano dare, le soddisfazioni al pubblico della Roma dal punto di vista di rendimento di partite. Sono tornato perché mi sembrava una squadra forte, sono contento di essere ritornato. Non ho da chiedere niente. In questo campionato la squadra ha consolidato la sua forza, lo sta facendo vedere. Io non ho chiesto nessuno e non ho chiesto di cedere nessuno. Non voglio che mi vengano fatte promesse di nessun genere. Trovo chiaro il messaggio di Gandini nei miei confronti, ovvero che la società si aspetta di vincere. Per poter continuare a meritare questa società bisogna vincere. La squadra deve sapere che il forte deve dare il massimo per raggiungere il massimo obiettivo. È in sintonia con quello che ho sempre detto: se non vinco devo far posto ad un altro. I giocatori sono forti, lo dicono anche loro e io sono d’accordo. Non dobbiamo scendere al di sotto del nostro massimo. Voi ci dite che la Roma deve vincere perché è forte, io dico che sono tornato perché la squadra è forte, la società dice che qui c’è tutto per vincere… ora bisogna farlo vedere, non c’è alternativa».«Mi coglie di sorpresa, io faccio questo lavoro, ci poteva mettere anche Fiorentina, Inter e Milan. Se continuerò ad allenare, andrò da tutte le parti».«Il nostro pubblico. Togliessero le barriere e facessero tornare il nostro pubblico allo stadio. Questo è l’acquisto migliore che vorrei fare. I calciatori bravi si sostituiscono, anche gli allenatori, mentre la stessa cosa non si può fare con la passione del pubblico romanista. Noi abbiamo bisogno di loro, sarebbero il migliore acquisto che io comprerei volentieri in questo calciomercato. Sicuramente le partite della Roma le venderebbero ovunque, in tutte le tv, con la Curva Sud piena. E ci dovrebbero dare anche qualcosa, anzi, quelli di Sky dovrebbero dare il biglietto gratis a quelli della Sud».«Abbiamo uno strumento importate ed efficace ed è quello delle riunioni che facciamo con l’Aia dove loro cercano di spiegare quello che è successo nel precedente pezzo di campionato. Lì io ho trovato tutte le spiegazioni e le risposte a quello che cercavo. Abbiamo molti internazionali anche domani, c’è assoluta attenzione nei nostri confronti e sono contento di questi arbitri che hanno molta qualità».«È un grande calciatore, come ruolo preciso lo mettiamo più a suo agio se lo facciamo giocare da quinto, quando ha libertà di attaccare senza essere condizionato dalla fase difensiva. In quello probabilmente non è forte come Ruediger, però poi ha altre qualità. A me sembra che stia facendo bene. Chiaramente quando commetti una leggerezza che ti determina un gol a sfavore, ci poni gli occhi ed è quello che fa il voto della partita. Se poi si pensano alle altre componenti di quello che bisogna andare a considerare nell’analisi, si vede che lui è sufficiente in tutte le altre cose».«Per avere la cultura della vittoria bisogna vincere, noi non lo facciamo da anni quindi non è che abbia sbagliato tantissimo. Non avendo vinto non siamo dentro la possibilità di quella situazione. Noi stiamo lavorando bene, abbiamo una società che investe nelle strutture, abbiamo una società attenta sul mercato. Se si dice di vincere e basta senza dire di crescere, si va subito a fare la cosa usa e getta per arrivare all’obiettivo, senza creare la sostanza. I cinesi? Ti vuoi confrontare con loro sulle possibilità di spesa? No. Una volta bisognava andare nella squadra importante per guadagnare tanti soldi, ora c’è la scorciatoia cinese. Per sopperire a questo fatto, a un confronto finanziario che stanno proponendo loro, c’è da far crescere qualche giovane e lavorare sulla prospettiva. Ho sentito dire che stanno mettendo delle regole, la trovo una strada giusta. Le regole sono sempre importanti. Ci sono situazioni in cui è più facile la possibilità di crescere oppure no. In questo caso è più difficile, però siamo tutti d’accordo: noi dobbiamo vincere. Punto».