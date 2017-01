Forse una delle poche cose che ancora non è riuscito a fare, ma si sta allenando per riuscirci. Il lato ironico di Francesco Totti esce allo scoperto anche sui social quando uno tra i milioni dei suoi seguaci gli ha scritto su Facebook: «Prova ad entrare in acqua… vedrai che riuscirai a camminarci sopra», il riferimento è alla foto che l’attaccante ha pubblicato alle Maldive assieme alla sua famiglia. Il numero 10 non si è fatto pregare e puntuale ha lanciato la battuta: «C’ho provato al mare durante le vacanze di Natale, ma mi sa che devo allenarmi ancora un po’!», pioggia di like per il numero dieci che ha allegato al post una sua foto con la scritta #FanEpicComment. C’è ancora da lavorare per diventare una divinità a 360 gradi, per adesso Francesco si è accontentato di essere "solo" il Dio del calcio.