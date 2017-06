In Egitto sicuri: Salah a un passo dal Liverpool, martedì le visite mediche

Il Liverpool è davvero a un passo da Mohamed Salah. Il club inglese, secondo quanto pubblica il portale egiziano KingFut, ha già concordato con la Roma i termini economici del trasferimento dell'attaccante. Salah sarà in Inghilterra martedì, visto che ha già prenotato un volo per Liverpool proprio quel giorno, e verrà sottoposto alle visite mediche di rito. La Roma, tramite il suo ds Monchi, aveva chiesto inizialmente 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che vanta un passato in Premier League con il Chelsea, poi però le parti si sono accordate per 45 milioni, che resta comunque una cifra di assoluto rilievo per il cartellino di un giocatore.

