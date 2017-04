Il Sassuolo batte in rimonta la Sampdoria: decide Acerbi

di Redazione Sport

Il Sassuolo batte in rimonta 2-1 la Sampdoria al Mapei Stadium conquistando la vittoria numero 10 in stagione nel match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. A Reggio Emilia i blucerchiati passano in vantaggio al 28' grazie a un gol del ceco Schick, che devia un tiro da fuori area di Silvestre mettendo fuori causa Consigli. Nella ripresa il pari neroverde arriva al numero 49' grazie a Ragusa, che dopo un rapido contropiede arriva a tu per tu con Viviano beffandolo di destro. La squadra di Di Francesco preme sull'acceleratore e 6 minuti più tardi passa in vantaggio, Pellegrini da calcio d'angolo pennella un pallone per la testa di Acerbi che insacca per il 2-1 dei padroni di casa che in classifica salgono a 35 punti, resta a 45 la Sampdoria.

