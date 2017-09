Il suo primo gol in Serie A è arrivato oggi, a 30 anni ormai compiuti, e proprio contro il «suo» Napoli. Pasquale Schiattarella è nato a Mugnano nel 1987 e il suo viaggio per arrivare in massima serie è stato tortuoso. Quest'anno ce l'ha fatta con addosso la maglia della Spal e si è anche tolto la soddisfazione di far male alla squadra della sua città con un gol bellissimo che ha aperto le marcature.



«Abbiamo fatto bene, ma ora non dobbiamo distrarci. Appena è calata la nostra attenzione, il Napoli ci ha fatto male, lo abbiamo visto. È una gara dura, ma ce la metteremo tutta» ha commentato il napoletano all'intervallo ai microfoni di Premium Sport, tra i migliori in campo dopo i primi 45 minuti di gioco.

