La Roma si rilancia all'inseguimento della lepre Juventus ricominciando con la propria corsa da Marassi, uno dei campi dove è arrivato proprio uno dei pochi passi falsi dei bianconeri in questa stagione. Per covare ancora speranze di rimonta però i giallorossi devono migliorare il proprio rendimento esterno (27 punti in casa e solo 11 in trasferta, con un attacco molto meno prolifico), ma il Genoa di Juric ha dimostrato di essere una brutta gatta da pelare al Ferraris.Perin; Munoz, Burdisso, Izzo; Lazovic, Cofie, Rigoni, Laxalt; Ocampos, Simeone, Ninkovic.Szczesny, Rudiger Fazio Juan Jesus, Peres De Rossi Strootman Emerson, Nainggolan Perotti, Dzeko