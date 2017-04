Solo un pari casalingo per la Roma riaperta la corsa al secondo posto

La sorpresa dell'uovo del Sabato Santo arriva dall'Olimpico di Roma. La squadra di Spalletti, infatti, viene bloccata in casa dall'Atalanta che nel primo tempo passa addirittura in vantaggio con un gol di Kurtic.

Nella ripresa arriva il pari del solito Dzeko, ma nonostante l'assedio nel finale, il risultato finale è di 1-1. In virtù del risultato della Roma, il Napoli ha la grande occasione in caso di vittoria con l'Udinese di portarsi a meno due punti dai giallorossi riaprendo la corsa al secondo posto.

