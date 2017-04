Incredibili episodi di violenza nella massima serie del campionato francese. Nello stadio Armand Cesari, a Bastia, dov'era in programma la partita della 33/a giornata della Ligue 1 fra i corsi e il Lione, è andato in scena un pomeriggio di follia. Il match è stato prima sospeso e poi definitivamente interrotto, per via degli episodi di violenza scoppiati già durante la fase di riscaldamento, allorchè i giocatori ospiti sono stati aggrediti in campo da un gruppo di sostenitori della squadra di casa.

Bastia fans attack Lyon players before the gamepic.twitter.com/SPzZt5KnRs — GeniusFootball (@GeniusFootball) 16 aprile 2017

Un primo tifoso del Bastia è entrato sul terreno di gioco nel tentativo di colpire, un altro ci ha provato con, portiere di riserva del Lione. Infine è scoppiata una mega-rissa che ha coinvolto un pò tutti. La partita ha avuto inizio con circa 50' di ritardo, dopo che la situazione è in parte rientrata, ma è stata nuovamente fermata a causa di un diverbio fra il portiere del Lione,, e una persona presente in campo. Le squadre non sono rientrate dagli spogliatoi, questa volta lo stop è stato definitivo.Pochi giorni fa, prima della partita ditra ile il, gara d’andata dei quarti di finale, i tifosi turchi hanno lanciato alcuni petardi e diversi oggetti e fumogeni contro i supporter francesi, che così sono stati costretti a entrare sul terreno di gioco. Anche in quel caso la sfida è comincata con un ritardo di 46 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA