Sosta vietata in Premier League. Si giocherà anche a Capodanno, figurarsi. E pure il primo giorno del 2017, ci mancherebbe. È logico che tutti gli occhi saranno rivolti a due sfide in particolare: la gara che impegnerà il Chelsea capolista e il duello che opporrà il Liverpool al Manchester City, rispettivamente secondo e terzo.



Dunque. Domani, alle ore 16, sul panno verde di Stamford Bridge i Blues di Antonio Conte affronteranno lo Stoke City e naturalmente tenteranno di tagliare il traguardo delle 13 vittorie consecutive. Per i londinesi conquistare il successo – tanto per intendersi – significherebbe eguagliare un primato (inglese) strepitoso. Va ricordato che il Chelsea ora guida la classifica con un vantaggio di sei punti rispetto al Liverpool, secondo; e di sette lunghezze nei confronti del City, terzo. Neppure fosse stato decretato dal migliore degli sceneggiatori, domani alle 18.30 a sfidarsi saranno proprio i Reds di Klopp e i Citizens di Guardiola ad Anfield Road.



Dando uno sguardo al resto del panorama, bisogna segnalare la partite tra il Manchester Utd (di Mourinho e Ibrahimovic) e il Middlesbrough; e fra il Leicester di Ranieri e il West Ham. Quanto al Watford di Mazzarri, decimo, riceverà il Tottenham a Vicarage Road dopodomani. Infine l’Arsenal. Quarto a due punti dal City, ospiterà il Crystal Palace il primo gennaio alle 17.





GLI APPUNTAMENTI IN TELEVISIONE



Venerdì 30

ore 21, Hull City-Everton su Sky Sport 3



Sabato 31

ore 16, Chelsea-Stoke City su Sky Sport 1

ore 18.30 Liverpool-Manchester City su Sky Sport 1



Domenica 1

ore 14.30 Watford-Tottenham su Sky Sport 1

ore 17 Arsenal-Crystal Palace su Sky Sport 1