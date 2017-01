Mimmo Di Carlo, allenatore dello Spezia parla ai microfoni di Radio Marte in vista della sfida al Napoli: «La Coppa Italia è una vetrina importante per noi e per l’ambiente. La squadra ha voglia di fare grandi imprese contro grandi squadre come il Napoli. La cosa negativa è che veniamo da alcuni giorni di riposo dopo il grande tour de force delle feste di Natale, chiaramente non saremo nelle migliori condizioni ma sappiamo che le motivazioni fanno la differenza. Il San Paolo ci trasmetterà grande carica. Con il Vicenza avevamo vinto la Coppa Italia proprio contro il Napoli, tra l’altro ricorre il ventennale. Verremo a fare una gara a viso aperto, chiudersi non è nel nostro dna. Bisogna fare una partita perfetta, giocando con grande intensità. Le difficoltà sono tante, ma c’è tanta voglia da parte del gruppo di superare il Napoli. Non bisogna dare spazio al palleggio della squadra di Sarri. Formazione? Giocheranno quelli che abitualmente giocano in campionato, anche per tenerci in allenamento. Mi aspetto qualche cambio da Sarri, che ha comunque giocatori di grandissima qualità come Rog e Giaccherini. C’è anche Maggio, mentre magari Pavoletti potrà fare mezz’ora».