Il Real Madrid è pronto a sborsare cifre folli per assicurarsi l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo 'Sport', Florentino Perez è pronto a mettere sul tavolo 105 milioni di euro per assicurarsi il giocatore argentino dalla prossima stagione. Dybala è nel mirino dei club più prestigiosi. Secondo quanto riporta 'Sport', la 'chiavè per arrivare a Dybala potrebbe essere l'ex bianconero Alvaro Morata che potrebbe essere ceduto proprio per far cassa e consentire cos' al club merengue la maxi offerta alla Juventus.