La Juventus cade ancora a Doha, sede della Supercoppa italiana 2016. Lo fa come due anni fa, contro il Napoli, all'ultimo rigore contro un Milan che, non favorito sulla carta, ingabbia bene i bianconeri, rischia di vincerla già prima del fischio finale e poi festeggia direttamente dal dischetto. Tanti parallelismi con la vittoria azzurra di due anni fa, ma stavolta il tonfo della Juve riecheggia anche a Napoli, spettatrice interessata delle vicende dell'ex idolo Gonzalo Higuain.«Sono venuto alla Juve per vincere», aveva detto il Pipita appena arrivato a Torino, ecco perché la sconfitta del bianconero fa ancora più rumore. Un rumore che non si è risparmiato, ovviamente, sui social che hanno subito fatto sentire la loro presenza; non solo sfottò alla Juventus, ma anche e soprattutto all'argentino che due anni fa, con la maglia del Napoli, aveva avuto ben altro esito alla fine della gara. Dalla radiografia indigesta al parallelo Rafael-Donnarumma, dai richiami cinefili alle ironie su Marotta, i napoletani in rete non si sono risparmiati.