«Voglio fare gli auguri di vero cuore a Perin. È stato un nostro portiere fin dall'inizio». Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport augura una pronta guarigione al portiere della Nazionale e del Genoa infortunatosi gravemente ieri all'inizio del match di Marassi contro la Roma. Poi parlando della Serie A, Tavecchio ha assicurato che «il calcio italiano è in crescita in questo momento, non solo per gli investimenti ma anche per l'immagine che stiamo dando con l'utilizzo dei giovani.



Il presidente della federcalcio ha voluto smentire di aver detto di preferire le milanesi alle big del Centro-Sud: «Non ho mai detto che Inter e Milan servono al campionato di più di Roma e Napoli. Ho detto che si sente la mancanza delle milanesi, non si può mettere in bocca a me antagonismi tra squadre del nord e del sud. E pensare, e non l'ho mai detto, che Napoli è la città a cui sono più affezionato di tutte».