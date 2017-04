Tevez dà forfait per la partita ma sbuca un selfie a Disneyland con...Topolino

L'ex juventino Carlos Tevez cade nella polemica. L'attaccante argentino dello Shanghai Shenhua è stato fotografato mentre si trovava in visita allo Shanghai Disney Resort. Eppure, poche ore prima dello scatto, Tevez aveva annunciato di non essere disponibile per la partita del campionato cinese tra lo Shanghai Shenhua e lo Changchun Yatai per via di un infortunio alla gamba. Infuriati, logicamente, i tifosi.

