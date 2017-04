Clamoroso a Torino, al Filadelfia parte l'inno della Juventus

di Alberto Mauro

C’è chi l’ha presa col sorriso e chi invece come un affronto intollerabile, ma quanto accaduto nella giornata di ieri allo Stadio Filadelfia di Torino - monumento storico granata ristrutturato e a un passo dall’inaugurazione ufficiale – ha quasi dell’incredibile. Durante le prove generali dell’impianto audio dello stadio, a un certo punto è partito l’inno della Juventus, a tutto volume. Il grido di battaglia del “nemico” per antonomasia nel cuore di quello che è stato il mitico stadio della leggenda granata. C’è chi ha pensato a uno scherzo, ma si è trattato di un banale errore, una svista senza malizia che però ha rischiato di mandare su tutte le furie il popolo il Toro e ha strappato il sorriso a quello bianconero. La spiegazione – con tanto di scuse – è arrivata nel comunicato ufficiale dell’azienda responsabile dei lavori di costruzione. “Durante le prove audio dello stadio, trasmettendo l'inno del Torino FC, a causa di un'incomprensione tecnica è stato trasmesso anche l'inno della Juventus FC. Pur non essendone responsabile, C.S. Costruzioni Srl si scusa con il Torino FC e tutta la tifoseria granata. Si precisa che nulla è avvenuto preterintenzionalmente: il tecnico incaricato ha riprodotto tramite Youtube il file musicale contente l'inno del Torino FC per la prova audio, inconsapevole che la playlist contenesse di seguito l'inno di altre squadre, per coincidenza fortuita subito dopo proprio quella della Juventus. Per tale motivo si offre e si chiede comprensione nei confronti del tecnico che, amareggiato, si è allontanato dal cantiere. Consapevoli del suo rammarico e della sua buona fede, lo si attende in cantiere per eseguire le ultime prove prima dell'inaugurazione”. Un incidente in buona fede, nessuna conseguenza, ma chissà come l’avrebbero presa i tifosi bianconeri se prima della sfida contro il Barcellona nello Stadium avessero risuonato le note dell’inno del Toro.

