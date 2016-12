Totti e De Rossi in viaggio verso le Maldive, meta natalizia per i big della Roma. I due capitani, insieme con le loro famiglie, trascorrerrano questi giorni, fino a capodanno, nello stesso resort. Con lor anche Florenzi, pure lui con moglie, figlia e parenti vari. Meta tra sole e mare anche per Dzeko, che ha scelto Dubai insieme con Salah. Per l'egiziano solo pochi giorrni di relax, lo aspetta la Coppa d'Africa. Alcuni sudamericani della Roma sono tornati in patria, non Jesus che ha scelto Parigi.