di Valerio Cassetta

Vittoria per 2-0 della Germania contro la Repubblica Ceca all'Europeo Under 21. I tedeschi, grazie alle reti di Max Meyer al 44’ e di Serge Gnabry al 50', guadagnano la testa del Gruppo C, sprecando un calcio di rigore all'85' con Selke. Nulla da fare per la formazione del sampdoriano Schick, prossima avversaria dell’Italia Under 21 mercoledì prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA