Var in campo e rigore contro la Juventus

Pronti via e la Var entra subito in scena. Minuto 37 di Juventus Cagliari, Alex Sandro interviene su un giocatore rossoblu, Cop. Episodio al limite. Maresca fa il classico segno della Var, in cuffia Valeri gli suggerisce di rivedere l'episodio. L'arbitro va verso lo schermo tra le due panchine e decide di assegnare il penalty dopo aver rivisto l'immagine. Poi Diego Farias si fa parare il rigore da Buffon.

