Venezia in B dopo 12 anni: l'impresa di Pippo Inzaghi

Bastava anche un pareggio con il Fano per assicurarsi la serie B. E così è stato per il Venezia che non può più essere raggiunto dal Parma e torna tra i cadetti dopo dodici anni di assenza grazie all'1-1 casalingo contro la formazione penultima in classifica. Per gli arancioneroverdi guidati in questa stagione da Pippo Inzaghi si tratta di un doppio salto di categoria, visto che due anni fa disputavano il campionato dilettanti. Uno stadio gremito ha festeggiato la fine della lunga cavalcata della squadra lagunare al termine di un campionato dominato grazie ad una squadra dalla caratura elevatissima. E Inzaghi in panchina ha saputo dare quel tocco in più per battere la rivalità di corazzate come Parma, Padova o Reggiana. A suggellare la promozione, il gol al 38' pt di Moreo, che ha messo la gara in discesa, tanto che già a pochi minuti dalla fine, nonostante il pari ospite di Capezzani (11' st), la curva ha rinunciato anche alla scaramanzia, cominciando ad inneggiare alla conquistata serie superiore.



«Era l'obiettivo che società, tecnico, squadra e tifosi si erano prefissati: tornare subito in quella serie cadetta dalla quale il Venezia mancava da 12 anni. E il traguardo è stato raggiunto addirittura con tre giornate di anticipo. Complimenti, quindi, a tutti i protagonisti di questa stagione vittoriosa, grazie alla quale il Venezia scala un ulteriore gradino nel calcio che conta». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta il ritorno degli arancioneroverdi nella serie B. «Mi auguro che l'entusiasmo per questo prestigioso risultato - conclude Zaia - consolidi ulteriormente il progetto di rilancio della società veneziana e che l'intero movimento sportivo regionale tragga beneficio dal successo di una compagine del Veneto, a cui mi auguro ne seguano altri».

