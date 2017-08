Verona, i convocati di Pecchia Quattro gli assenti, rientra Heurtaux

di Gennaro Arpaia

Tempo di scelte, le prime, anche per Fabio Pecchia, l'allenatore del Verona che stasera farà il suo esordio al Bentegodi in Serie A ospitando il Napoli di Maurizio Sarri, un pezzo importante del suo passato. Per Pecchia restano fuori Bianchetti, Brosco e Cherubin oltre al centrocampista argentino Franco Zuculini, ma la buona notizia è l'inserimento di Heurtaux tra i convocati.



Il difensore arrivato in questo calciomercato dall'Udinese sarà valutato fino a poche ore prima della gara, ma sembra essere a disposizione dell'allenatore. Con lui in difesa anche l'ultimo arrivato Caceres. In avanti arruolati Cerci, Pazzini e il napoletano Daniele Verde.Questa la lista completa:Portieri: Coppola, Nicola, SilvestriDifensori: Caceres, Caracciolo, Felicioli, Ferrari, Heurtaux, SouprayenCentrocampisti: Bearzotti, Bessa, Buchel, Fossati, Laner, Romulo, Valoti, Zaccagni, B. ZuculiniAttaccanti: Cerci, Fares, Pazzini, Verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA