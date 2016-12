E' imminente la cessione di Axel Witsel in Cina. Tranne clamorosi ripensamenti, il centrocampista sarà un altro rinforzo della Chinese Super League, dopo quelli già ufficiali di Oscar e Tevez. La Juve ha potuto solo osservare. Non c'erano spiragli per eventuali rilanci, senza dimenticare che lo Zenit ha sempre definito bassa l'offerta di 6 milioni di euro per il cartellino del belga. Decisamente più attraenti i 20 milioni spediti dalla società di Villas Boas e quella di Cannavaro. Sia lo Shanghai SIPG sia il Tianjin Quanjian hanno poi (facilmente) convinto l'ex Benfica a cestinare l'accordo, stretto la scorsa estate, con la Juve. E' 'bastato' sottoporgli il quadriennale monstre da 18 milioni a stagione. Così, una volta registrate le tentazioni orientali del calciatore, il dg Marotta ha ripreso la lista degli altri obiettivi. Profili mai scomparsi dai radar bianconeri come quelli di N'Zonzi e Tolisso, e ora nuovamente balzati in cima alle preferenze. Del resto Allegri è sempre stato chiaro: serve un altro innesto di esperienza e affidabilità. Non è da escludere anche l'arrivo anticipato di Bentancur, mentre per Gagliardini è in atto un avvincente duello con l'Inter. Ma i bianconeri hanno un vantaggio: il canale già collaudato con l'Atalanta per l'affare Caldara.



DUBBIO EVRA

Tra le possibili cessioni attenzione invece ad Evra. Il terzino francese è un obiettivo del West Ham e di altre società inglesi. Un suo addio potrebbe fruttare un piccolo tesoretto, utile anche per provare presto l'altra zampata a centrocampo. A proposito di Premier League, Conte ha ribadito che investirà i soldi della cessione di Oscar (60 milioni di euro). Dichiarazioni molto gradite da Kessie (25 milioni), destinato a vestire la maglia di una società britannica. Manovre in mezzo al campo pure per l'Inter: congelato al momento Lucas Leiva, si è riaperta la pista Luiz Gustavo.