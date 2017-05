Zanetti incorona il Napoli: «Complimenti alla squadra di Sarri»

di Angelo Rossi

Blitz napoletano di poche ore per Javier Zanetti, ex capitano plurititolato dell’Inter e oggi vicepresidente del club nerazzurro. Premiato a margine della presentazione della kermesse “Football leader”, ha ricevuto il premio dalle mani del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del vicepresidente della Federcalcio Cosimo Sibilia.



«Mi piacerebbe essere ricordato più come uomo che come calciatore anche se il mio percorso in campo è stato lungo e pieno di soddisfazioni. Il fatto di ricevere questo riconoscimento in una città diversa da Milano, ma accogliente e generosa come Napoli, mi dà tanta gioia”. Zanetti non ha risparmiato elogi alla formazione di Sarri: “Il podio del campionato è quello giusto, Juventus, Roma e Napoli sono le più forti. Non ho dubbi su chi abbia espresso il miglior calcio tra queste tre squadre: quello che hanno fatto Sarri e i suoi giocatori è sotto gli occhi dell’Italia intera. Faccio loro i complimenti, giocano di squadra e hanno dato spettacolo in tutti gli stadi».



Apprezzamenti non potevano mancare dal primo cittadino: «Bel campionato, bellissimo girone di ritorno. Stiamo cercando poco alla volta di dare al Napoli uno stadio degno delle sue esibizioni. E speriamo che l’anno prossimo arrivi questo benedetto scudetto, manca tanto alla città. Dopo trent’anni lo vogliamo, i complimenti non ci bastano più. I cori di Genova? Sto con Insigne. Gli altri offendono, noi siamo la capitale dell’umanità e della solidarietà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA