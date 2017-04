Solo 2 vittorie in 22 partite: Mr. Zola lascia la panchina del Birmingham

E' durata solo quattro mesi l'avventura di Gianfranco Zola sulla panchina del Birmingham, squadra impegnata nella Championship inglese. "Magic Box" si è dimesso nel pomeriggio dopo l'ennesima sconfitta che ha portato la squadra a ridosso della zona retrocessione. La notizia è stata confermata dalla pagina twitter del club britannico.



Zola era subentrato a Gary Rowett nel dicembre scorso, ma non è mai riuscito a risollevare le sorti della squadra, che, con lui in panchina, ha raccolto appena due vittorie in 22 match disputati.

