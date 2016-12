Alla Sessa il triangolare: battuto un club di D

Vigilia di Natale in campo per la Sessana che questa mattina è stata protagonista del triangolare al “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere insieme al Gladiator e allo Sparta San Tammaro, squadra militante nel campionato di Seconda Categoria. Un buon test per i gialloblù che escono vincitori di questa sfida a tre, tre minigare da un sol tempo per scaricare la settimana di lavoro e prepararsi al meglio alla tre giorni di riposo per le festività.

Cuore aurunco. Nella prima mini-sfida la Sessana affronta lo Sparta San Tammaro, sfida tra gialloblù. E’ la Sessana a tenere ovviamente il pallino del gioco con la squadra di mister Perrotta costretta a difendersi nella propria area e intorno alla mezz’ora, dopo tante palle da goal sprecate, gli Aurunci passano in vantaggio con il piatto sinistro di Marcello Fava. Da un errore del portiere ospite i gialloblù raddoppiano, il più lesto di tutti è Marraffino che appoggia in rete per il 2-0 finale.

Pari. Nella seconda sfida si affrontano lo Sparta San Tammaro ed il Gladiator di mister Teore Grimaldi, i padroni di casa scendono in campo con una squadra giovanissima con l’ex Portici Scielzo in campo. E’ proprio l’ex calciatore porticese ad essere uno dei più pericolosi insieme a De Carolis, ma la squadra ospite mantiene bene il campo e con una strenua difesa mantiene sullo 0-0 il punteggio fino al triplice fischio.

Finale. Nell’ultima gara scendono in campo Gladiator e Sessana, i due tecnici mettono in campo i migliori uomini a disposizione, partita con ritmi alti e bella da vedere per gli spettatori accorsi al “Piccirillo”. Da una palla persa dei gialloblù nasce il vantaggio del Gladiator con Pastore che con il piattone destro supera Maiellaro al 15′. Arriva subito pronta la risposta dei gialloblù che in dieci minuti pareggiano e ribaltano il match: il goal dell’equilibrio arriva con Cicala che dalla distanza batte il portiere di casa, poi Palumbo parte palla al piede e viene steso in area. Dal dischetto si presenta Marraffino che batte Patella sul proprio palo e porta la Sessana avanti. Il Gladiator prova a siglare il goal del pari, ma Maiellaro devia in angolo; sulla ripartenza Esposito beffa il proprio marcatore e mette la palla al centro dove Marraffino appoggia in rete per un classico tap-in. Con la rete del 3-1 si conclude il match, va alla Sessana il “Triangolare di Natale”, tutte e tre le squadre festeggiano nella zona antistante gli spogliatoi con un brindisi benaugurante. Che il Natale ed il prossimo anno portino tante soddisfazioni, calcistiche e non, al Gladiator, allo Sparta San Tammaro e alla Sessana.

Tutta la società ed i calciatori augurano Buon Natale a tutti i tifosi, appassionati, malati gialloblù e a tutti gli sportivi.