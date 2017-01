Rinviate tutte le partite dei campionati dilettantistici organizzati dal Comitato regionale Figc della Campania oggi, domani e lunedì a causa del maltempo.



Questo il Comunicato del Comitato Figc: «Il C.R. Campania, preso atto che le condizioni climatiche che attualmente stanno interessando la nostra regione hanno subito un notevole peggioramento, tutt’ora in corso e che rendono quasi tutte le strade intransitabili o comunque percorribili con notevoli rischi e difficoltà, compreso la difficoltà dei collegamenti marittimi con le isole del golfo; considerato che in primo luogo bisogna tutelare e salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori (dirigenti, atleti, arbitri, ecc.), nonché la regolarità delle competizioni; ha determinato il rinvio di tutte le gare del 7 – 8 e 9 gennaio 2017 (Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque – maschile e femminile – e Settore Giovanile e Scolastico) organizzate nell’ambito del C.R. Campania medesimo e delle Delegazioni Provinciali della Campania».



Attesa in queste ore la decisione della Lega nazionale Dilettanti per le gare di serie D.