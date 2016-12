Ebolitana, arriva Della Guardia

Ancora un colpo di mercato messo a segno della capolista Ebolitana. Ha firmato il forte difensore centrale, classe 1995, Angelo Della Guardia. Il difensore ha rivestito le casacche della Torres e Mugnano ed anche del Viggiano. Soddisfatto il direttore sportivo, Ramon Taglianetti:<< abbiamo strappato alla concorrenza questo forte difensore, classe 1995, Della Guardia, che è certamente un rinforzo per mister Nastri, che adesso ha davvero una rosa molto ampia e competitiva. Questo grazie agli sforzi di tutta la società e dell’amministrazione Cariello. Adesso pensiamo ad allenarci, il trenta afffonteremo il Campagna, in amichevole sul sintetico, in vista del big match di coppa Italia il 4 Gennaio a Sorrento>>. Insomma i campioni d’Inverno, intendono proseguire su questa strada per andare avanti anche in Coppa Italia, che permetterebbe all’Ebolitana una seconda porta,oltre al campionato, per centrare la serie D.