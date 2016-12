Eccellenza, il punto di Miserini

Non poteva di certo mancare l’analisi di fine anno dell’esperto tecnico Marco Miserini. Il mister ex Savoia e Real Albanova è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlarci dei due gironi e delle rispettive conferme, sorprese e possibili novità che potremmo vedere in corso d’opera. Buona lettura.

L’ANALISI SUL GIRONE A



ZONE ALTE. “Le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, hanno mantenuto le aspettative. Perché Afragolese, Portici e Savoia sono lì, il distacco tra le tre è davvero minimo. Il girone d’andata quindi ha un bilancio positivo per queste formazioni. Purtroppo non è andato bene al mio collega Fabiano, perché nonostante i risultati e la vittoria all’ultima di campionato, è stato allontanato. Io ci sono stato a Torre, conosco l’ambiente e so che la piazza è molto difficile. C’era da aspettarselo per le prestazioni del Savoia, stando a quanto dicono molti addetti ai lavori. Tolta la Coppa Italia, i risultati in campionato c’erano stati. Chi ha ereditato la sua panchina, avrà una grossa responsabilità perché a questo punto devono solo vincere il campionato per andare in serie D o passare per i play off. Vedo molto bene il Portici che si è rafforzato rispetto allo scorso anno. Ambiente tranquillo, e buoni calciatori: è un’ottima pretendente alla vittoria finale. L’Afragolese ha una grande squadra, un grosso pubblico e quindi se la giocano. Per quanto riguarda il San Giorgio, gli faccio i complimenti ma non è una sorpresa visto che lo scorso anno si andò a giocare i play off nazionali. Sarnataro fece e sta facendo un grande lavoro con una squadra abbastanza cambiata. E penso che con molta tranquillità può raggiungere i play off”.

ASPETTATIVE MANCATE. “C’era qualche aspettativa in più per Casalnuovo e Procida, però c’è il girone di ritorno e quindi attenzione a queste due squadre che possono recuperare punti per posizioni buone per i play off. Nelle prime sette-otto gare di ritorno si deciderà tutto”.

LE RIVOLUZIONI. “Le due rivoluzioni del girone A sono Pimonte e Real Albanova. La mia ex squadra è stata cambiata in molti settori, addirittura qualcuno è sceso dai professionisti per trovare una buona collocazione. Il Pimonte anche ha fatto un buon mercato e nello scontro diretto ha vinto proprio lui. Secondo il mio pensiero, nessuna delle due può sognare i play off. Devono fare attenzione soprattutto alle prime cinque partite dove bisognerà raccogliere quanti più punti è possibile, perché poi dalla sesta alla dodicesima possono trovarsi in difficoltà senza nemmeno rendersene conto. Gli auguro di poter fare subito bene e di salvarsi quanto prima, anche se la classifica si è molto accorciata”.

ZONA ROSSA. “Il Casagiove credo abbia poche possibilità di salvarsi. Quei giovani validi che aveva penso siano andati via. E’ importante avere giovani, ma altrettanto importante avere giovani di qualità. Tranne che per un miracolo sportivo, ha poche possibilità di salvarsi. Sarà una lotta ardua per i play out tra Albanova, Pimonte, Neapolis (che si è rafforzata) a quelle che hanno 18 punti, possono entrare tutte nel calderone”.

L’ANALISI DEL GIRONE B

ZONE ALTE. “C’è questa sorpresa inaspettata del Sorrento perché dopo lo scorso anno dove hanno investito senza riuscire ad arrivare in D, anche quest’anno comunque, dopo aver preso il titolo del Sant’Antonio Abate, non riescono ad esprimersi al meglio. Mi aspettavo, dopo i tanti investimenti fatti, che avessero il primato già in pugno e invece mi dispiace per il collega Turi che è stato allontanato. Però 8 punti dall’Ebolitana sono un po’ troppi. L’Ebolitana è come Sorrento, ha trascorsi importanti e non c’entra nulla in questa categoria. Penso che con gli ultimi acquisti, difficilmente può perdere questo vantaggio. Io penso che il Sorrento debba solo puntare alla Coppa Italia, altra strada valida per la D”.

LE SORPRESE. “Sicuramente il Faiano è una sorpresa del girone B, insieme a Cervinara la quale, nonostante nelle ultime partite non abbia raccolto punti, è stata comunque una bella sorprese, la stessa Battipagliese”.

ZONE BASSE. “Il Valdiano si è ripreso, infatti è riuscito a raccogliere qualche punto nelle ultime due. La Rinascita Vico sta attraversando un momento di difficoltà invece, dove è saltata un’altra panchina quella di Casaccio. A differenza dell’altro girone, qui la lotta play out è più aperta. Anche il Sant’Agnello c’è, che ha fatto una politica di giovani e spero si salvi”.

“Per il girone A, il cuore mi dice Savoia, la mente adesso mi porta a pensare al Portici. Per quanto riguarda il girone B, vedo l’Ebolitana avvantaggiata sulle altre”.