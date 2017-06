Guarracino nuovo allenatore del Sorrento

di Antonino Siniscalchi

Antonio Guarracino è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra e della formazione Juniores del Sorrento: primo tassello di un nuovo corso rossonero che punta a rinforzare maggiormente le sue radici sul territorio della Penisola Sorrentina.

Già protagonista da calciatore della rifondazione del club sorrentino negli anni '90 con oltre 200 presenze, Guarracino torna al campo Italia da allenatore portandosi in dote una considerevole esperienza della categoria, maturata sia in campo che in panchina. Nelle ultime due stagioni ha guidato il San Vito Positano. «Antonio Guarracino è la sintesi perfetta del nostro nuovo progetto: giovane, determinato, concreto e nativo della Penisola Sorrentina - dice presidente Giuseppe Cappiello per presentare il neo allenatore - ci affidiamo a lui per la genesi di un progetto ambizioso che si basa su due caratteristiche fondamentali: senso di appartenza e spirito di sacrificio. Ricreare l'entusiasmo e valorizzare i migliori ragazzi del nostro territorio sono invece le finalità da perseguire per onorare al meglio la passione dei nostri sostenitori e la fiducia dei nostri partner».



