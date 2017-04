Il punto sulla D: sprofondo Turris, figuraccia Cavese

Il turno infrasettimanale di Lega Pro ha dato un verdetto importante: con la sua scoonfitta casalinga, la Cavese ha consegnato la Lega Pro nelle mani della Sicula Leonzio. l ko dei metelliani lancia dunque i bianconeri verso i professionisti in virtù del vantaggio di 10 punti a tre gornate dal termine. Per la squadra di Longo non certo una bella figura in questa volata finale: Giglio e compagni mantengono comunque un buon vantaggio sulla terza e si apprestano a chiudere il campionato preparandosi per i playoff.

Male la Turris, che perde per la quinta partita consecutiva e dice definitivamente addio ai sogni playoff. Una stagione fallimentare, condita dal cambio (e controcambio) in panchina e che per i proclami fatti risulta essere una vera e propria delusione. Un rigore di Scalzone ha permesso all'Aversa Normanna di coltivare ancor di più i sogni salvezza.

