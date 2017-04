Pomigliano, dopo il pari puoi fare di più

Un pari a Palmi ci può stare. Il Pomigliano riesce a imbrigliare una Palmese diretta verso i playoff. Dopo la vittoria di domenica contro il Rende la squadra di Seno era attesa da un appuntamento duro e difficile, ma il botta e risposta servito al Lopresti indica che i granata stanno pian piano riacquisendo fiducia. Dopo il magnifico girone d'andata, però, ci si aspettava qualcosa in più: i tre punti ottenuti col Rende potrebbero fungere da "apripista" in questo rush finale di stagione che vede Suriano e soci impegnati contro Aversa, Turris e Sicula Leonzio. La salvezza è a un passo, e contro i normanni i granata si giocheranno una fetta della loro permanenza in D.

