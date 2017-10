di Redazione Sport

AUSTIN - Lewis Hamilton, su Mercedes, è stato il più veloce sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere del Gp degli Usa, in programma domenica ad Austin, in Texas. Nelle prime prove, il pilota britannico ha chiuso il suo miglior tempo in 1'36«665, precedendo di poco meno di sei decimi la Ferrari di Sebastian Vettel e di 644 millesimi il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas.



Appena oltre il secondo di distacco da Hamilton si sono piazzati, nell'ordine, Max Verstappen, fresco di rinnovo triennale con la Red Bull, e Stoffel Vandoorne (McLaren). Solo settimo tempo per Kimi Raikkonen, che con la sua Ferrari ha chiuso a 1»263 dal leader della prima sessione, poco peggio di quanto fatto da Felipe Massa con la Williams.



Hamilton si è poi confermato il più veloce anche nella seconda tornata di prove libere. Il pilota della Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo in 1'34"668, la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Sebastian Vettel, lontano oltre mezzo secondo dal leader mondiale. Quarta l'altra Mercedes di Valtteri Bottas: sesta la rossa di Kimi Raikkonen, alle spalle della Red Bull di Daniel Ricciardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA