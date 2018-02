di Redazione Sport

L'ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello si sta riprendendo in ospedale dopo un problema vascolare. In un video pubblicato sui social media, il 45enne pilota brasiliano ha dichiarato di essere stato ricoverato in ospedale sabato scorso dopo essersi svegliato con un forte mal di testa. «Vedo che tutti mi stanno mandando dei messaggi e tutti sono preoccupati», ha detto dal suo letto d'ospedale. «È molto tempo che non pubblico foto e così via, così ho deciso di dirlo, sabato mi sono svegliato e ho fatto una doccia, ed ho sentito un terribile mal di testa. Fortunatamente mia moglie era lì e ha chiamato un amico dottore che mi ha portato in ospedale dove si sono presi davvero cura di me. Ho avuto un piccolo problema su una vena, ma voglio dire che mi sento benissimo», ha detto Barrichello, spiegando che ora si sentiva meglio e «che era praticamente pronto per tornare a casa». «Mi sto ancora sottoponendo ad una serie di esami ed accertamenti, ma sono onestamente grande e le difficoltà della vita ci mostrano come crescere e come essere migliori. Sono così grato a tutti, presto tornerò in pista, e a parlare con voi ragazzi», ha concluso Barrichello che ha avuto una lunga carriera in F1 con team come Jordan, Steward, Ferrari, Honda, Brawn e Williams.

