Gp Bahrain, la delusione di Vettel: «Non mi aspettavo 4 decimi di ritardo»

di Redazione Sport

«Nel complesso sono stato molto contento dell'andamento delle qualifiche e delle sensazioni che la macchina mi ha dato. Ero soddisfatto del mio giro in Q3, ma quando ho visto il tempo ero deluso, mi aspettavo di più e non quattro decimi di distacco». Sebastian Vettel punta a far meglio in gara dopo una qualifica in cui si aspettava di più del terzo posto. «Speriamo - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari a Sky - di poter fare di più domani». Deluso invece l'altro ferrarista Kimi Raikkonen quinto in griglia dietro anche alla Red Bull di Daniel Ricciardo: «un quinto posto tutto qui, sono ben lontano - il commento del pilota finlandese - da quello che avrei voluto ottenere».



Ovviamente sono molto contento per la mia prima pole in F1, speriamo sia la prima di una lunga serie». Parola di un davvero sorridente Valtteri Bottas nella conferenza Fia al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain. «Davvero grazie alla Mercedes che mi ha permesso di arrivare qui in pole - ha detto il pilota finlandese della Mercedes -, siamo riusciti ad avere il massimo dalla macchina con temperature più basse. Non è una pista facile e bisogna trovare un buon bilanciamento». «Grandi complimenti a Valtteri - aggiunge Lewis Hamilton in prima fila insieme al compagno di scuderia -, tanto di cappello per il lavoro fatto. Nell'ultimo giro ho perso tanto nel primo settore, eravamo comunque molto vicini ed è stata una bella battaglia».

