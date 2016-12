Castellammare premia Gigio Donnarumma «stabiese doc»

Per lui è stato un anno d'oro. Un 2016 a ricordare e che in occasione della kermesse "La magia del Natale a Castellammare di Stabia" è stato premiato con una targa dell'amministrazione stabiese. Inserito nella Top 11 del 2016, come autentica rivelazione, ieri sera Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, secondo di Buffon in Nazionale, è stato premiato dal sindaco Pannullo che ha tenuto a tingraziarlo per essere cittadino "stabiese doc" e rappresentante della città nel mondo. Lui, timido come sempre, non ha ancora compiuto 18 anni, ringrazia: «Sono contentissimo ed onorato di essere stabiese, e di poter portare il nome della nostra città in giro per il mondo. Seguo sempre anche le sorti della Juve Stabia, dove gioca il mio compagno delle giovanili del Milan, Mastalli, ed auguro ai gialloblù un pronto ritorno in serie B».