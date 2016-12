La Juve Stabia chiude nel migliore dei modi il 2016, con un successo esterno a Melfi che, complice il pari del Matera a Pagani, consente ai gialloblù di salutare l'anno da capolista del girone, sia pure a pari punti con i lucani ed il Lecce, vittorioso in casa dell’Akragas.

Un gol per tempo per i gialloblù, che aprono le danze con l’onnipresente Lisi, impiegato quest’anno in ogni ruolo da Fontana, con un rendimento altissimo indipendentemente dalle scelte del tecnico. Rapido contropiede e palla in rete che mette subito la gara in discesa. Nella ripresa ci pensa Rosafio, entrato da poco più di un minuto, a blindare i tre punti. In bilico solo il finale dopo la marcatura di Obeng per il Melfi: «Bisogna solo fare un plauso a questi ragazzi – queste le parole di Fontana alla radio ufficiale del club -, qualcuno è andato in campo febbricitante, a conferma dell’impegno e della passione che mettono per questa maglia. Ora ci aspetta una lunga sosta, ma sarà difficile stare lontano dal campo (prossimo turno il 21 gennaio, al Menti con il Monopoli n.d.a.). Cercheremo di sfruttare questi giorni per recuperare energie mentali dopo un lungo tour de force. L’augurio per il nuovo anno è che possa portarci qualcosa che meritiamo per quanto stiamo facendo sul campo e settimanalmente col lavoro. Ma il girone di ritorno, da gennaio, è un altro campionato, dovremo essere bravi ad avere ancora più determinazione e convinzione nei nostri mezzi».