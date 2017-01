La Juve stabia ufficializza il primo innesto del mercato di gennaio. Dalla Casertana, in serata, i gialloblù hanno prelevato il centrocampista Matute, da domani a disposizione di Fontana: “Una scelta importante – spiega il calciatore -, presa dopo aver capito il progetto ambizioso del presidente Manniello. Nel derby dell’andata a Caserta ho avuto modo di apprezzare il calore degli stabiesi, del pubblico, e sono convinto di arrivare in una piazza importante ed ambiziosa”. Oltre 120 presenze in serie B con Cesena, Triestina, Crotone, pro Vercelli, novanta in Lega Pro, l’arrivo di Matute sembra aprire nuovi scenari nel mercato stabiese, con Zibert e Salvi che, a questo punto, sembrano ad un passo dall’addio, dopo una prima parte di stagione in cui non ha fornito l’apporto che da loro si sperava, considerati, ed ingaggiati, per essere titolari nella zona mediana del campo dove, invece, sono esplosi Izzillo e Mastalli, peraltro richiestissimi in serie B.