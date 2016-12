La Juve Stabia trova la quaterna sulla ruota del Menti e comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno. Si scioglie come neve al sole il Catania dell’ex Pino Rigoli, giunto nell’impianto stabiese con lo spauracchio di squadra tra le più in forma del torneo, e tornata sotto l’Etna con quattro reti sul groppone.



Per lunghi tratti si rivede la Juve Stabia di inizio campionato, cinica e concreta, ma anche spettacolare nelle trame di gioco. Il vantaggio gialloblù arriva con Izzillo che, dopo sette minuti buca la rete dell’ex Pisseri dalla lunga distante. L’ex Ischia è in serata di grazia, ed al 28’ trova, in maniera analoga, anche il raddoppio. Il Catania si spegna quasi subito, ed alla mezz’ora Ripa, su rigore, cala il tris. Il gelo cala sulla squadra di Rigoli ad inizio ripresa, complice l’espulsione di Sala (6’) per doppia, e successivamente di Nava (25’, rosso diretto dopo appena cinque minuti in campo). Per la Juve Stabia si aprono praterie, e Lisi, dopo uno scambio velocissimo con Ripa, regala anche la quarta rete che chiude i conti. “Dopo un lungo turnover siamo riusciti ad avere qualche giorno in più per recuperare e ci è servito. Sapevamo che il calo non era fisico ma mentale, e sotto questo aspetto abbiamo avuto modo di recuperare energie. Un plauso ai ragazzi, per il lavoro che svolgono settimanalmente, per l’impegno e la disponibilità. Ora testa al Melfi, la prossima sfida che, come sempre, è la più importante”.