Juve Stabia, Ripa risponde a Nzola Solo pari a Francavilla

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia si accontenta del pari a Francavilla, e prova a guardare avanti con le ultime tre gare del campionato a fare da anteprima ai play-off promozione. Un gol annullato, probabilmente regolare, a Ripa, poi il guizzo di Nzola, e la riposta del bomber stabiese che giunge a quota tredici reti in un’annata comunque da incorniciare per lui. Tutto qui il match del “Giovanni Paolo II”, una gara da cui si aspettava un riscatto dopo la sconfitta interna col Matera, che consente quanto meno di tenere a distanza gli abruzzesi, giocandosi il tutto per tutto negli ultimi 270 minuti col Siracusa per la quarta piazza della classifica. Carboni prova a vedere ancora il, boccone mezzo pieno: “Abbiamo disputato una buona gara, tutto sommato – queste le sue parole -. Purtroppo abbiamo preso gol in un momento positivo per noi ed abbiamo accusato il colpo per qualche minuto. I ragazzi sono stati bravi, però, a reagire. Prendiamo il pari, e cerchiamo di crescere recuperando i tanti che sono fuori, l’obiettivo è cercare di ottenere il migliore piazzamento possibile, ma soprattutto arrivare bene ai play-off per giocarci il tutto per tutto agli spareggi”

