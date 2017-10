PHILLIP ISLAND - Marc Marquez partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Australia, terz'ultima prova del Mondiale MotoGp 2017 in programma sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo della Honda, leader della classifica iridata, centra la 72esima pole della carriera, la settima stagionale, girando in 1'28"386. Affiancheranno in prima fila Marquez il connazionale Maverick Vinales, secondo con la Yamaha a 333 millesimi, e il francese Johann Zarco, terzo a 0"358. Ottimo quarto posto per Andrea Iannone con la Suzuki mentre Valentino Rossi, costretto a passare dal Q1, non riesce a far meglio del settimo tempo, a oltre otto decimi da Marquez, e partirà in terza fila con Aleix Espargarò (Aprilia) e Bradley Smith (Ktm). Male Andrea Dovizioso, in lotta con Marquez per il Mondiale, che non va oltre l'undicesimo tempo, staccato di 1"110. Alle sue spalle Dani Pedrosa con la Honda mentre Jorge Lorenzo, con l'altra Ducati, non supera la prima manche delle qualifiche e domani partirà dalla 16esima posizione in griglia.



«La caduta nella FP4 mi ha condizionato ed il feeling non è stato più lo stesso. Questo è un circuito difficile, ed io non ho guidato al meglio». È sincero Andrea Dovizioso, che domani partirà in quarta fila ed in pista dovrà inseguire Marc Marquez, come lo insegue nella classifica mondiale della MotoGp. «Peccato, partire dietro può essere un limite - ha riconosciuto il pilota Ducati a Sky Sport - Come passo non siamo messi così male, con le medie solo Marc è andato forte. Dovrò recuperare velocemente e guidare fluido, è fondamentale soprattutto per non abusare il consumo della gomma posteriore. E questo oggi non sono riuscito a farlo nella maniera migliore. Ma è un Campionato pazzo, a questo punto devo portare a casa il massimo senza mai mollare».



Tranquillo e sicuro di sé, sarà Marc Marquez l'uomo da battere a Phillip Island. Lo spagnolo, leader del mondiale della classe MotoGp, si è preso la pole (su gomma media) con un tempo inavvicinabile per gli altri. A partire da Andrea Dovizioso, che lo insegue a -11 punti, e sarà solo undicesimo sulla griglia. «Ma il mio approccio alla gara non cambia, darò il massimo, come sempre - ha assicurato lo spagnolo della Honda Repsol, al microfono di Sky Sport - Dovizioso undicesimo? A Motegi è partito nono ed ha vinto». «Su questa pista bisogna stare attenti a cercare il limite - ha spiegato Marquez - perché se cadi, cadi forte. Oggi mi sono sentito a mio agio sia nel giro secco che nel passo gara». Quanto alla scelta degli pneumatici, il meteo sarà decisivo: «Se dovesse piovere non sarà facile decidere perché non abbiamo mai girato sul bagnato. Con l'asciutto vanno bene sia la media che la morbida, ma Michelin ci ha detto che con la seconda potremmo avere problemi ad arrivare a fine gara».



«Sono soddisfatto, ho dato il 100%, ma la moto non sta funzionando come nei test, le gomme sono cambiate tanto, il livello di grip è molto basso, non siamo ancora a posto come set-up e dobbiamo lavorare molto per domani». Maverick Vinales non sembra godersi tanto il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia. «Abbiamo fatto un bel giro, vicino a quello dei test, ma lontano da Marquez, dobbiamo migliorare, soprattutto nel passo gara». Il pilota della Yamaha spera in una gara sull'asciutto domani «perchè con la pioggia abbiamo avuto gli stessi problemi del Giappone. Dobbiamo lavorare di più, soffriamo quando non c'è grip». «Adesso la situazione è stabile - aggiunge - ma non stiamo migliorando. Nelle qualifiche mi sono sentito bene ma dai test invernali a oggi non abbiamo migliorato molto la moto».





