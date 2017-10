Gp Australia, la resa di Rossi: «Partire settimo non è fantastico»

«Sono molto felice, non solo per la pole ma anche perché siamo in un momento importante della stagione». Marc Marquez sorride dopo la preziosa pole position conquistata nel Gp d'Australia. «Le qualifiche non sono state semplici, perché c'era un pò di traffico e Iannone mi seguiva praticamente dalle seconde libere», dice lo spagnolo della Honda ufficiale in conferenza stampa. «Mi stava dietro in ogni giro e sono entrato in pit-lane per staccarlo, poi sono rientrato con un altro tipo di traffico ma sono riuscito ad ottenere un buon tempo sul giro», spiega ancora Marquez, leader della classifica iridata con 11 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. «Per quanto riguarda la gara -prosegue- bisogna aspettare per capire come sarà il meteo, preferirei una gara su asciutto ma anche su bagnato sono veloce. La cosa più importante è cercare di finire sul podio e soprattutto davanti a Dovi. È vero che partirà undicesimo, ma a Motegi è partito dalla nona posizione e al quarto giro era già dietro di me».



«Purtroppo non sono veloce come lo scorso anno. È stato già positivo riuscire a recuperare alcune posizioni passando dalla Q1, che è sempre pericolosa». Valentino Rossi si esprime così dopo le complicate qualifiche del Gp d'Australia. Il 'dottorè scatterà dalla terza fila. «Sono settimo e non è fantastico, anche perché sono riuscito a fare subito un giro abbastanza buono ma dopo ero troppo al limite all'entrata in curva. Nell'ultimo giro non sono riuscito a migliorare per iniziare la gara di domani nelle prime cinque posizioni. Dobbiamo lavorare, anche perché il setting non è fantastico», rimarca il veterano della Yamaha. «Dobbiamo cercare di modificare qualcosa, dopodiché il meteo sarà molto importante. Speriamo che il tempo domani alle quattro (ora locale della partenza della gara in MotoGp, ndr) sia come oggi e che potremo correre con le gomme slick. Vedremo».

