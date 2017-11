Un manipolo di tifosi napoletani ha assaltato e distrutto con spranghe e coltelli il «Caffè Oro Bianco», notoriamente conosciuto come locale frequentato da tifosi dell'Hellas Verona. Il tutto è accaduto poco prima della sfida del Bentegodi di oggi, dove gli azzurri di Sarri incontravano proprio l'altra squadra della città, il Chievo. Secondo quanto riportato dai testimoni ai Carabinieri giunti sul posto, gli ultras azzurri, poco dopo mezzogiorno, hanno sfondato tre vetrine del locale e lanciato in aria tavoli e sedie. La trasferta veronese era stata aperta a tutti i tifosi napoletani vista la mancanza di incidenti nell'ultima trasferta in Veneto di qualche mese fa.

