Castellammare. Segna Higuain, i balconi si trasformano in curve: lite condominiale tra tifosi

di Dario Sautto

Castellammare di Stabia. "Ladri". "Non sapete perdere". "Vattene, qui non vogliamo gli juventini". Il tifo divide anche un condominio di Castellammare di Stabia, nel centralissimo viale Europa, dove ieri sera è andata in scena una partita nella partita tra Napoli e Juventus, con insulti di ogni genere e addirittura lancio di oggetti e verdure da un balcone all'altro.





Tutto è iniziato dopo il vantaggio juventino siglato proprio da un ex, Higuain, e festeggiato in maniera esagerata dal condomino bianconero. Il tranquillo palazzo del centro stabiese si è improvvisamente trasformato nel peggiore degli stadi e, i due balconi nelle curve opposte. Tra parole grosse e lancio di oggetti, da una parte e dall'altra, i due contendenti si sono persi un bel po' della partita.





Nel frattempo, alcuni vicini di casa hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno convinto tutti, napoletani e juventini, che forse era il caso di godersi solo la semifinale di Coppa Italia in tv, limitando esultanze e insulti. Anche pro o contro Higuain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA