PYEONGCHANG – Arriva il secondo oro italiano ai Giochi olimpici invernali. Michela Moioli vince d’imperio lo snowboardcross, dominando tutte le manche fino alla finale.



La ventiduenne è la prima medaglia d’oro olimpica della storia della tavola azzurra. Prima di lei solo l’argento di Thomas Prugger nel gigante di Nagano e il bronzo di Lidia Trettel a Salt Lake City, nel gigante parallelo.



L’oro è il modo migliore per cancellare definitivamente la caduta di Sochi di quattro anni fa. Argento per la giovanissima francese Julia Pereira e bronzo per la ceca Samkova. Battute Jacobellis e Trespeusch, dominatrici della disciplina da anni. La Moioli aveva al suo attivo già due bronzi Mondiali e una Coppa del mondo. Dopo Arianna Fontana ecco Michela Moioli: per l’Italia è l’Olimpiade delle donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA