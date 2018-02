Pyeongchang, Federica Brignone conquista il bronzo nel gigante donne

La quarta medaglia dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang arriva grazie a Federica Brignone. Allo Yongpyong alpine center l'azzurra dello sci ha conquistato il bronzo nel gigante vinto dall'americana Mikaela Shiffrin: quinto posto per Marta Bassino. Solo undicesima Sofia Goggia. Seconda manche amara per Manuela Moelgg che, in testa dopo la prima, è scivolata indietro chiudendo all'ottavo posto.







«Questa medaglia ha un significato enorme - le prime parole della Brignone - mi sono commossa come non mai nella mia vita. Mi spiace tanto per Manuela, mi sarebbe piaciuto stare sul podio con lei». E se dalle donne una medaglia è arrivata, dagli uomini jet no.







La discesa libera non regala infatti soddisfazioni azzurre, e lascia l'amaro in bocca a Dominik Paris che resta ai piedi del podio. Quarto il migliore dei velocisti, in una gara dominata dal norvegese Aksel Svindal oro in 1:40.250, argento al connazionale Kjetil Jansrud in 1:40.37 e bronzo allo svizzero Beat Feuz (1:40.43). Paris resta tagliato fuori dalle medaglie in 1:40.79. Sesto crono per Peter Fill, molto male Cristof Innerhofer podio con il quarto posto di Dominik Paris, sesto Peter Fill. Male Christof Innerhofer, solo diciassettesimo. Sorpresa nel pattinaggio di figura con le coppie dell'artistico: l'oro va ai tedeschi Aljona Gersavchenko-Brunos Massot, che quarti dopo il corto, nel libero sono volati in testa chiudendo con il punteggio di 235,90 davanti ai cinesi Sui Wenjing-Han Cong, argento, e ai canadesi Meagan Duhmel-Eric Radford, bronzo. Fuori dal podio i russi senza bandiera Evgenia Oartarasova-Validimir Morozov, che da secondi sono scivolati al quarto posto. Bene le coppie azzurre, con il sesto posto di Valentina Marchei-Ondrej Hotaek. Decimi Nicole Della Monica-Matteo Guarise. Delude invece Omar Visintin che nella prova di snowboardcross cade e esce agli ottavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA