di Redazione Sport

Prima medaglia per l'Italia ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, a regalare il podio agli azzurri è Dominik Windisch nel biathlon, l'azzurro è arrivato terzo nella sprint 10km maschile. L'oro è andato al tedesco Arnd Peiffer, 23'38«8 (zero errori al poligono), argento per il ceco Michal Krcmar, +4»04 (zero errori). Per l'azzurro il bronzo con un errore al tiro e un distacco di 7«7 dal vincitore.



Con il bronzo conquistato oggi da Windisch sale a 5 il numero di medaglie olimpiche azzurre nel biathlon. L'altoatesino, classe 1989, 4 anni fa a Sochi aveva vinto un altro bronzo nella staffetta mista. Il grande deluso di questa gara è il campione francese Martin Fourcade che ha chiuso in ottava posizione a 22.1 secondi dal vincitore con 3 errori al tiro. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Lukas Hofer è decimo a +31«, 50esimo Giuseppe Montello, 51esimo Thomas





© RIPRODUZIONE RISERVATA