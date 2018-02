next

Una gioia incontenibile per un risultato indimenticabile: Sofia Goggia è la prima atleta azzurra a vincere un oro olimpico nella discesa libera. Per la 25enne bergamasca, a Pyeongchang si è realizzato, per sua stessa ammissione, un sogno che coltivava sin da bambina.



Su Instagram, infatti, Sofia Goggia ha postato una foto della sua esultanza al termine della gara, con questa didascalia: «Quella bambina che a sei anni sulle nevi di Foppolo sognava , un giorno, di vincere le Olimpiadi». Oggi c'è riuscita, superando anche una delle atlete migliori di sempre come Lindsey Vonn, alla sua ultima discesa libera in carriera. Dalla Val Brembana alla Corea del Sud, questa ragazza, in quasi 20 anni, ne ha fatta di strada...

